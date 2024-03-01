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Manisa'da Gaziantep'ten getirilen metamfetamin ele geçirildi

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Manisa polisinin düzenlediği operasyonda Gaziantep'ten Manisa'ya getirilen 595 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Manisa polisinin düzenlediği operasyonda Gaziantep'ten Manisa'ya getirilen 595 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir NSM Büro Amirliği ekipleri tarafından Gaziantep'ten Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramalarda 595 gram metamfetamin ele geçirilirken N.Y. ve A.Ç. olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen N.Y. ve A.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Manisa Narkotik Suçlar Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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