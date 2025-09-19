Haberler

Manisa'da Firari Şahıs Yakalandı

Manisa'da Firari Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da JASAT ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, toplam 20 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari E.E., ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında çeşitli suçlardan aranan şahısla ilgili adli işlemler başladı.

Manisa'da JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan toplam 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 18 Eylül 2025 günü nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 'Silahla Tehdit', 'İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından hakkında toplam 20 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (E/40) isimli şahıs, Şehzadeler ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
6 yaşındaki çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı

6 yaşındaki çocuk sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı

Kız yurdunda kalan öğrenci, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.