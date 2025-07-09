Manisa'da Firari Hükümlüler Yakalandı

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Manisa'nın Kula ilçesinde yapılan operasyon sonucu, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı. Emniyet güçleri, suçluların saklandığı adreslere eş zamanlı baskın düzenleyerek halkın güvenliğini sağladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında "Hırsızlık" suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. ile "Kasten Yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay 18 gün hapis cezası bulunan Ş.Ö.'nün ilçede oldukları belirlendi. Şahısların izini süren emniyet güçleri, farklı adreslerde saklanmaya çalışan zanlıları yürütülen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini tehdit eden, haklarında kesinleşmiş cezası bulunan firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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