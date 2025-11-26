Haberler

Manisa'da FETÖ ve Yağma Suçlularına Operasyon: 4 Firari Yakalandı

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, FETÖ üyesi ve yağma suçlularının da aralarında bulunduğu 4 firari, yapılan operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 25 Kasım tarihinde seri operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı.

Operasyonlarda, hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.K., "Birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma" suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan A.B. ile aynı suçtan yine 8 yıl 4 ay cezası bulunan O.B. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve güveni kötüye kullanma" suçlarından 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. de gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi.

Karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 firari çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
