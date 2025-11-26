Manisa'da FETÖ ve Yağma Suçlularına Operasyon: 4 Firari Yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aralarında FETÖ üyesi ve yağma suçlularının da bulunduğu 4 firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 25 Kasım tarihinde seri operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari saklandıkları adreslerde kıskıvrak yakalandı.

Operasyonlarda, hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.K., "Birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma" suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan A.B. ile aynı suçtan yine 8 yıl 4 ay cezası bulunan O.B. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve güveni kötüye kullanma" suçlarından 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. de gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi.

Karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 firari çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA