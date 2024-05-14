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Manisa'da FETÖ/PDY soruşturmasında 5 kadın gözaltına alındı

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Manisa'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 kadın gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 kadın gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Z.N., S.Y., F.Ö., H.K. ve K.B. isimli kadınlar gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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