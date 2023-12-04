Manisa'da FETÖ firarisi yakalandı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hapis cezası bulunan firari şüpheliyi Turgutlu ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan firari şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY firarisi şahsa yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şüpheli Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen M.E.'nin işlemlerine devam ediliyor. - MANİSA