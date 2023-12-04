Manisa'da FETÖ firarisi yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan firari şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY firarisi şahsa yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan M.E. isimli şüpheli Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Karakola götürülen M.E.'nin işlemlerine devam ediliyor. - MANİSA