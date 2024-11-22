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Manisa'da Feci Trafik Kazası: İnşaat Mühendisi Hayatını Kaybetti, Taksi Sürücüsü Tutuklandı

Manisa'da Feci Trafik Kazası: İnşaat Mühendisi Hayatını Kaybetti, Taksi Sürücüsü Tutuklandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, inşaat mühendisi Oğuzhan Kermen yaşamını yitirirken, ağır yaralanan taksi sürücüsü A.E. tutuklandı. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde 18 Kasım günü sabah saatlerinde meydana gelen ve inşaat mühendisi gencin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında ağır yaralanan ticari taksi sürücüsü, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 18 Kasım Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan A.E. (37) idaresindeki 45 T 7511 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşıp ağaca çarpmıştı. Adeta hurdaya dönen ticari taksinin sürücüsü A.E. kazada ağır yaralanırken, taksinin yolcu kısmında bulunan ve kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan 28 yaşındaki inşaat mühendisi Oğuzhan Kermen, feci şekilde can vermişti. Meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren genç mühendis, ailesinin ikamet ettiği Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan feci kazada ağır yaralanan ve tedavilerin ardından hayati tehlikeyi atlatan ticari taksi sürücüsü A.E., tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nca gözaltına alınmıştı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan taksi şoförü, bugün Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Taksi sürücüsü A.E.'nin tutuklu yargılanmak üzere Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı tahkikat devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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