Haberler

Manisa'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde karşı şeride geçen otomobilin pikapla çarpması sonucu 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen feci kazada, karşı şeride geçen otomobilin pikapla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu üzerindeki Caferbey Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli'den İzmir istikametine gitmekte olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen Mert Gülderen(41) yönetimindeki 45 AVV 432 plakalı pikapla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada otomobilde bulunan Elanur U. (4) ile pikap sürücüsü Mert G. (41) ile yolcular Zeynep Burcu G. (35), Deniz G. (68), Eline G. (2) ve Ertuğrul G. (1) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Elanur Uzunaltın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerine hayatını kaybeden Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın'ın (6) cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, 'Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz' dedi, İsrail umutları anında tüketti

Trump'ın açıklamasına İsrail dakikalar sonra bu videoyla yanıt verdi
Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena 8 yıl sonra sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü

Boşanır boşanmaz sahnelere döndü, sosyal medya ikiye bölündü
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.