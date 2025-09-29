Manisa'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen feci kazada, karşı şeride geçen otomobilin pikapla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi ise yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir D300 Karayolu üzerindeki Caferbey Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salihli'den İzmir istikametine gitmekte olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 35 BLC 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen Mert Gülderen(41) yönetimindeki 45 AVV 432 plakalı pikapla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ikiye bölünen otomobilde bulunan 1'i çocuk 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada otomobilde bulunan Elanur U. (4) ile pikap sürücüsü Mert G. (41) ile yolcular Zeynep Burcu G. (35), Deniz G. (68), Eline G. (2) ve Ertuğrul G. (1) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Elanur Uzunaltın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerine hayatını kaybeden Tuğçe Karakayış (35), Elif Büşra Uzunaltın (29), Abdullah Mavzer (27), Hamza Uzunaltın (32) ve Kemal Uzunaltın'ın (6) cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA