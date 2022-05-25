Manisa'da ev yangını: 1 yaralı - Haberler

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Manisa'da ev yangını: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da ev yangını: 1 yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Manisa'da ev yangını: 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hıdır K.'ye ait evden dumanlar yükselmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken yangın sırasında evde bulunan Güldane K. kendini dışarı attı. Dumandan etkilenen Güldane K.'ye olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Güldane K. daha sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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