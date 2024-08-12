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Manisa'da Ev Bahçesindeki Yavru Kedileri Öldüren Şüpheli Tutuklandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde evinin bahçesindeki 3 yavru kediyi vahşice fırça sapı ile öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayı kaydeden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Dernekler olayı kınadı ve davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde evinin bahçesindeki 3 yavru kediyi vahşice fırça sapı ile öldüren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli'nin Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi'nde meydana gelen olayda M.Ş. (69), evinin arka bahçesinde balkonun alt kısmında bulunan yavru kedileri fırça sapı ile vurarak öldürmüştü. Yaşanan olayı cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar durumu polise bildirmişti. Gözaltına alınan M.Ş., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının ifadesinde "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim" dediği iddia edildi.

Dernekler basın açıklaması yaptı

Öte yandan, 3 yavru kedinin öldürülmesiyle ilgili olarak Salihli Adliyesi önünde toplanan sivil toplum örgütleri olayı kınadı. Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven, "Bugün burada 3 yavru kedinin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Türkiye'de yaşayan bütün sokak hayvanlarının yaşam hakkı için toplanmış bulunuyoruz. 3 yavru kedinin canice katledilmesine dair videoyu bütün ülke izledi. Hepimizin yüreği yandı. Bu görüntüler artık yürek sızlamasının ötesine geçen bir durum. Bizler hem Manisa hem de İzmir Barosu olarak davanın takipçisi olacağız. Toplumda hepimizin yüreklerinde infial uyandıran bir olay olmuştur. Umarım hak ettiği cezayı alır" dedi.

İzmir Barosu avukatlarından Bilge Berk ise, "Sokakta hayvan istemiyoruzun tezahürü her yerde şiddettir. Bizler hukukçular olarak bu yasa ile mücadelede elimizden geleni yapacağız. Bu yasa ile ilgili olarak CHP'nin acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açmasını bekliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Salihli manisa 3.Sayfa Güncel Haberler

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