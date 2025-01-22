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Manisa'da Eş Zamanlı Operasyon: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Manisa'da Eş Zamanlı Operasyon: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Turgutlu ve Salihli ilçelerinde 44 şüpheliye ait 41 adreste gerçekleştirdiği operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve kaçak sikkeler ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Turgutlu ve Salihli ilçelerinde 44 şüpheli şahsa ait 41 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ve sikke ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Turgutlu ve Salihli ilçelerinde 'Uyuşturucu madde imalatı, 'Silah ticareti' ve 'Kaçakçılık' suçlarına yönelik, JASAT, Turgutlu ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince 41 adreste 44 şüpheli şahsın evinde eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet kurusıkı tabanca, 33 adet tüfek, 2 adet şarjör, 298 adet tabanca fişeği, 222 adet tüfek kartuşu, 133 adet kurusıkı tabanca fişeği, 8 adet bıçak, 160 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hapı, 5 kök kenevir bitkisi, 2 adet hassas terazi, 2 adet esrar öğütme aparatı, 19 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet dedektör, 11 adet sikke ele geçirildi.

Turgutlu ve Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlar ile 44 şüpheliye yönelik adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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