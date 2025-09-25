Haberler

Manisa'da Eş Zamanlı 'Narko Alan Uygulaması': Uyuşturucu ve Suçlulara Geçit Yok!

Manisa'da Eş Zamanlı 'Narko Alan Uygulaması': Uyuşturucu ve Suçlulara Geçit Yok!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenen Narko Alan Uygulaması'nda 2 bin 650 kişi sorgulandı, 2 aranan şahıs yakalandı ve 4,65 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplam 873 araç denetlendi ve cezalar kesildi.

Manisa'da polis ekiplerince eş zamanlı düzenlenen 'Narko Alan Uygulaması'nda binlerce kişi sorgulanırken, araçlar da denetlendi. Uygulamada aranan 2 şahıs yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Eylül Çarşamba günü 21.00-22.30 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Narko Alan Uygulaması'nda riskli mahalleler, okul önleri, umuma açık eğlence ve istirahat yerleri, park, bahçe ve metruk binalar kontrol edildi. Toplam 92 ekip ve 317 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 2 bin 650 şahsın sorgulandığı, yapılan sorgulamalarda bilişim yoluyla dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahsın ise yakalandığı bildirildi. Denetimlerde 873 araç ve motosikletin kontrol edildiği, 62 araç sürücüsüne de toplam 508 bin 465 TL para cezası uygulanıp, 8 aracın trafikten men edildiği açıklandı.

Uygulamada 131 umuma açık yer, 118 okul çevresi, 68 park bahçe ve 59 metruk binanın çevresinin kontrol edildiği ve 4,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği bildirildi. Uyuşturucuyla ilgili olarak 1 şahsa TCK 191'den işlem yapıldığı öğrenildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
Beyaz Saray'daki zirveye dakikalar kaldı! Masada 6 kritik konu başlığı var

Gözler Beyaz Saray'daki tarihi zirvede! Masada 6 kritik konu başlığı var
'Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?' diye soruldu, verdiği yanıt Putin'i çıldırtır

"Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?" sorusuna olay yanıt
MasterChef'te kriz! Mehmet Şef stüdyodan kovdu, Çağatay öfkesine yenik düştü

Stüdyodan kovulan yarışmacı şefin üzerine yürüdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Akalın'dan eğitim takvimine tepki

Demet'in hedefinde bu kez MEB var! Sözlerine hak veren çok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.