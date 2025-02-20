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Manisa'da Eş Zamanlı 'Narko Alan' Uygulaması: Uyuşturucu ve Cezalar

Manisa'da Eş Zamanlı 'Narko Alan' Uygulaması: Uyuşturucu ve Cezalar
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, 80 ekip ve 317 personel ile düzenlediği 'Narko Alan' uygulamasında 2 bin 907 şahıs sorgulandı ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulama kapsamında 102 araç sürücüsüne toplamda 263 bin TL ceza kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde eş zamanlı olarak 80 ekip, 317 personel ile "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, kurallara uymayan araç sürücülerine de toplam 263 bin TL para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Bu kapsamda il genelinde eş zamanlı olarak 80 ekip, 317 personel ile "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 2 bin 907 şahıs sorgulanırken, bin 122 araç ve motorsiklet denetlendi. 109 umuma açık yer, 78 okul çevresi, 99 park ve bahçe ile 58 metruk bina çevresinin kontrol edildiği uygulamada, 102 araç sürücüsüne 263 bin 34 TL para cezası kesildi ve 17 araç trafikten men edildi. Uygulamada ayrıca aranan 8 şahıs yakalanırken, 62 adet sentetik ecza hap, 1,88 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet bıçak ele geçirildi. 1 şahıs da TCK 188'den adlı işlem yapılarak gözaltına alındı.

Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğünün suç ve suçlularla mücadelesinin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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