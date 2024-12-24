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Manisa'da Eş Zamanlı Kaçak Alkol Operasyonu: 8 Gözaltı

Manisa'da Eş Zamanlı Kaçak Alkol Operasyonu: 8 Gözaltı
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Manisa'nın 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda kaçak alkol ele geçirildi ve 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler, 14 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirerek büyük miktarda sahte içki ve tütün ürünleri yakaladı.

Manisa'nın 8 ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda litrelerce kaçak alkol ele geçirilirken 8 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla; Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Salihli, Turgutlu, Ahmetli, Kırkağaç ve Alaşehir ilçelerinde çalışmalar neticesinde tespit edilen 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; 3 bin 550 litre etil alkol, 800 litre fermente alkol, 112 şişe gümrük kaçağı viski, 12 litre sahte şarap, 12 litre sahte rakı, 6 bin 541 adet sahte bandrol, 530 adet şişe kapüşonu, 840 adet (dal) içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron (sigara) ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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