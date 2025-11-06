Haberler

Manisa'da Engelli Rampalarını İşgal Eden Sürücülere Ceza Yağdı

Güncelleme:
Manisa'da yapılan denetimlerde engelli rampalarını ve park yerlerini ihlal eden 98 sürücüye toplam 72 bin 461 TL ceza kesildi.

Manisa'da engelli rampalarını ve park yerlerini işgal eden sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 98 araca toplam 72 bin 461 TL ceza kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimlerince 04-05 Kasım 2025 tarihlerinde 17 ekip ve 34 personelin katılımıyla "Engelli Rampa İhlallerine ve Engelli Park Yeri İhlallerine Yönelik Denetim" gerçekleştirildi. Denetimlerde engelli rampası ve geçiş yolları üzerine park etmek maddesinden 9, Engelli park yerlerine park etmek maddesinden 33, diğer kanun maddelerinden ise 25 olmak üzere toplam 98 araç ve sürücüsüne 72 bin 461 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - MANİSA

