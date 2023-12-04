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Manisa'da Engelli Park Yerlerine Hatalı Park Edenlere Ceza

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından yapılan denetimlerde, engelli park yerlerine hatalı park eden 103 araç ve sürücüsüne 87 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından il genelinde engelli park yerlerine hatalı park eden araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 103 araç ve sürücüsüne 87 bin 200 TL idari para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından, 2-3 Aralık 2023 tarihleri arasında 19 ekip 35 personel ile gerçekleştirilen özel denetim sonucunda, 355 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği açıklandı. Yapılan uygulamada 'Engelli Park Yerlerine Harici Araçların Park Etmesi' maddesinden 97, diğer kanun maddelerinden 6 adet olmak üzere toplam 103 araç ve sürücüsüne 87 bin 200 TL idari para cezası uygulandığı ve 3 aracın trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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