Manisa'da Emniyet Kemeri Denetimi: 2 Aranan Şahıs ve 2 Araç Yakalandı
Manisa Trafik Jandarması tarafından gerçekleştirilen emniyet kemeri denetiminde, 1.364 araç kontrol edildi, 58 sürücüye ceza kesildi ve 2 aranan şahıs ile 2 yakalamalı araç ele geçirildi.
Manisa'da trafik jandarması tarafından yapılan emniyet kemeri uygulamasında aranan 2 şahıs ile birlikte yakalaması bulunan 2 araç yakalandı.
Manisa Trafik Jandarması Timlerince; 26 Kasım tarihinde, "Emniyet Kemeri Kullanımına" yönelik özel trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda 1.364 araç ve sürücü kontrol edilerek, 58 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası düzenlendi. 9 aracın trafikten men edildiği uygulamada aranan 2 şahıs ve 2 yakalamalı aracın da yakalandığı bildirildi. - MANİSA