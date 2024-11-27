Üye Girişi
Haberler
İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Ateşkes başladı! Biden'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası

 Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL

Milyonların gözü bu toplantıda! İşte asgari ücret için öne çıkan rakam
Eski milletvekili emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti

Eski vekil çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulundu

Manisa'da Emniyet Kemeri Denetimi: 2 Aranan Şahıs ve 2 Araç Yakalandı

Manisa'da Emniyet Kemeri Denetimi: 2 Aranan Şahıs ve 2 Araç Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Trafik Jandarması tarafından gerçekleştirilen emniyet kemeri denetiminde, 1.364 araç kontrol edildi, 58 sürücüye ceza kesildi ve 2 aranan şahıs ile 2 yakalamalı araç ele geçirildi.

Manisa'da trafik jandarması tarafından yapılan emniyet kemeri uygulamasında aranan 2 şahıs ile birlikte yakalaması bulunan 2 araç yakalandı.

Manisa Trafik Jandarması Timlerince; 26 Kasım tarihinde, "Emniyet Kemeri Kullanımına" yönelik özel trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda 1.364 araç ve sürücü kontrol edilerek, 58 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası düzenlendi. 9 aracın trafikten men edildiği uygulamada aranan 2 şahıs ve 2 yakalamalı aracın da yakalandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tarihi antlaşmanın detayları belli oldu! Gündem yaratacak "gizli madde" iddiası
img

Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
img

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bahar son bölüm izle! Bahar son bölüm full izleme linki BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Başakşehir-Petrocup maçı ne zaman? Başakşehir Petrocup maçı saat kaçta, şifresiz mi? (UEFA Avrupa Konferans Ligi) Ali Atay ne dedi? Oyuncu Ali Atay Maraş depremi açıklaması nedir? Samet Aybaba neden istifa etti? 27 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? 26 Kasım Salı reyting sonuçları! 26 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 26 Kasım'da kim zirveye çıktı? Resmi Gazete bugün (27 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 27 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Samet Aybaba kovuldu mu, istif mı etti? Samet Aybaba neden kovuldu? Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Kasım Akhisar, Turgutlu, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.