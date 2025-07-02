Manisa'da Emlak Ofisinde Çıkan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

Manisa'da Emlak Ofisinde Çıkan Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da bir emlak ofisinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da bir emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, dün gece 2. Anafartalar Mahallesi 1714. Sokak'taki bir emlak ofisinde yaşandı. İddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan silahlı kavgada taraflar birbirine ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan Yiğit Burdur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı değerlendirilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail Gazze'ye 'Masal bitti, Hamas artık tarih oldu' yazılı bildiriler attı

İsrail'in Gazze'ye attığı bildiriler halkın umutlarını yerle bir etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Uraz Kaygılaroğlu'na doğum gününde acı haber! Dedesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu, doğum gününde aldığı haberle yıkıldı
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar

Milyonlarca sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.