Manisa'da Elektrikli Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'da Elektrikli Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağından dönen kadınları taşıyan elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağından dönen kadınları taşıyan üç tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir'e bağlı Kemaliye Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fadime A. (55) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sırasında asma yaprağı toplamaktan döndüğü öğrenilen sürücü Fadime A. ile yolcu konumunda bulunan Naciye Aktaş (57) ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Özel Sarıkız Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak durumu ağır olan Naciye Aktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Fadime A.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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