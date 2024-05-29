Manisa'da Elektrikli Bisiklet ve Skuter Denetimi: 10 Araç Trafikten Men Edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından il genelinde yapılan 'Elektrikli Bisiklet-Skuter' denetiminde 10 araç trafikten men edilirken sürücülere 419 bin 12 TL idari para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından, 27-28 Mayıs 2024 tarihlerinde 19 ekip 34 personel ile 'Elektrikli Bisiklet-Skuter' denetimi gerçekleştirdi. 599 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği ve kusurlu görülen 101 araç ve sürücüsüne toplam 419 bin 12 TL idari para cezası uygulandığı ve 10 aracın trafikten men edildiği açıklandı. - MANİSA