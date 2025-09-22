Manisa'da Eğlence Mekanlarına Denetim: Silah ve Aranan Kişiler Ele Geçirildi

Manisa'da eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen denetimlerde, tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi, aranan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ilçedeki Adala, Sart, Çaltılı, Mersindere, Durasıllı ve Karapınar mahallelerindeki eğlence mekanlarını denetledi. Uygulamada 127 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 1 tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmanın eğlence mekanlarına yönelik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - MANİSA