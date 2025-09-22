Haberler

Manisa'da Eğlence Mekanlarına Denetim: Silah ve Aranan Kişiler Ele Geçirildi

Manisa'da gerçekleştirilen denetimlerde, eğlence mekanlarında bir tabanca ve üç av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan iki kişi yakalandı. Jandarma, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

İl Jandarma Komutanlığı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ilçedeki Adala, Sart, Çaltılı, Mersindere, Durasıllı ve Karapınar mahallelerindeki eğlence mekanlarını denetledi. Uygulamada 127 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 1 tabanca, 3 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi ise yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmanın eğlence mekanlarına yönelik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
