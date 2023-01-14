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Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi de tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 61,44 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Operasyon sonucu "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan H.E. (46), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Operasyon Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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