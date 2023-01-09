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Manisa'da durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinden 9,38 gram metamfetamin ve 2,44 gram esrar maddesi çıktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinden 9,38 gram metamfetamin ve 2,44 gram esrar maddesi çıktı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada; 9,83 gram metamfetamin maddesi, 4 parça halinde 2,44 gram esrar maddesi ve bin TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan Y.A. (32) isimli şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler

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