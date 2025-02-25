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Manisa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Manisa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı ve TEM Timleri'nin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir çete çökertildi. 5 şüpheli yakalanırken, çok sayıda belge ve sahte kimlik ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve TEM Timleri ile MİT Başkanlığı tarafından ortak düzenlenen operasyonla, kendisini MİT personeli, İçişleri Bakanlığı başmüfettişi, istihbarat görevlisi ya da farklı kurumlarda kamu görevlisi şeklinde tanıtarak mağdurları resmi işlerinde yardımcı olacağı vaadiyle dolandıran çete üyeleri yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve TEM Timleri ile MİT Başkanlığı ekipleri, kendisini MİT personeli, İçişleri Bakanlığı başmüfettişi, istihbarat görevlisi ya da farklı kurumlarda kamu görevlisi şeklinde tanıtarak mağdurlara resmi işlerinde yardımcı olacağı vaadiyle dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenledi. Kendini 'Haydar Reis' olarak tanınan A.S.Ö. ile 4 şüphelinin yakalanması için İzmir'de 5 farklı adrese eş zamanlı yapılan eş zamanlı baskında 336 adet belge ve not kağıdı, 49 adet not defteri, 6 adet cep telefonu, 5 adet SIM kart, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet harici bellek, 1 adet sahte kamu personeli kimliği, 3 adet farklı isimlere ait tapu belgesi, 1 adet pasaport, 1 adet farklı bir şahsa ait kimlik belgesi ele geçirildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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