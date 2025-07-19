Manisa'da Dolandırıcılar 70 Yaşındaki Vatandaşı 1.2 Milyon TL'den Etti

Manisa'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 70 yaşındaki vatandaşı "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı" diyerek korkutup 1 milyon 200 bin TL'sini aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, M.G. (70) isimli vatandaşı bilinmeyen bir numaradan arayan şüpheliler, kimliğinin terör örgütü FETÖ ile ilişkilendirildiğini söyleyerek, evindeki altın ve paraların incelenmesi gerektiğini belirtti. Paniğe kapılan M.G., toplam 1 milyon 200 bin TL'yi dolandırıcılara teslim etti. Olayla ilgili Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen 6 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ö. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.Y. (29), E.A. (33), H.O. (20), N.K. (20) ve S.E. (20) isimli 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA