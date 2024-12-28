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Manisa'da Doğu Roma Dönemine Ait 23 Sikke Ele Geçirildi

Manisa'da Doğu Roma Dönemine Ait 23 Sikke Ele Geçirildi
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Salihli'de jandarma ekipleri, bir ikamette yaptığı operasyonda 23 tarihi sikke, bir dedektör ve iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Şüpheli M.O. gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamete yapılan operasyonda Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü(KOM) ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştığı M.O.'nun (30) Gökköy Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. M.O.'nun evinde ve eklentilerinde yapılan aramada Doğu Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 sikkenin yanı sıra 1 adet dedektör ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla tarihi sikkelere el konulurken, şüpheli M.O. gözaltına alındı.

Öte yandan, şüpheli şahsa 2 adet ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan toplam 9 bin 076 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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