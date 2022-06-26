Manisa'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü Manisa'nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybettiKaza, Salihli'ye bağlı Çaypınar Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Kaza, Salihli'ye bağlı Çaypınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kantarlar mevkiinde bulunan zeytin bahçesine 45 SA 8073 plakalı traktörü ile giden Durmuş Ali Ulaş (65), bahçesini sürmeye başladı. Ulaş'ın kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde devrilen traktörün altında kalan Ulaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ulaş'ın cansız bedeni, jandarma incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Durmuş Ali Jandarma Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Manisa'da devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.