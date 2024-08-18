Manisa'da devam eden orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan orman yangını beşinci gününde Salihli ilçesinde devam ediyor. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın iki noktadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başlayan orman yangını beş gündür ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçakları da çalışmalara katılırken, yangın Gördes ve Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi yakınlarında kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Manisa Valisi Enver Ünlü de çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Gördes'in Boyalı Mahallesi'nde başlayıp Salihli ilçesine sıçrayan yangını kontrol altına almak için biri amfibik 3 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi ile 47'si teknik eleman olmak üzere 550 personel çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MANİSA