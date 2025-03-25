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Manisa'da Dev Kaçak Tütün Operasyonu: 1.5 Milyondan Fazla Boş Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Manisa'da Dev Kaçak Tütün Operasyonu: 1.5 Milyondan Fazla Boş Makaron ve Tütün Ele Geçirildi
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Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda kaçak tütün ve makaronlar ele geçirildi. M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.

Manisa'da 1 milyon 390 bin adet boş makaron ile 218 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının" önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda M.K. (37) isimli şahsa ait araçta yapılan aramada 1 milyon 390 bin adet boş makaron ve 218 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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