Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı - Haberler

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Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da demir parmaklıklara sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde apartman kapısının korkuluk demirlerine sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SARUHANLI, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde apartman kapısının korkuluk demirlerine sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartman kapısının korkuluk demirleri arasına kedi sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Demir korkuluklara sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Apartman sakinleri kediyi sıkıştığı yerden kurtaran ekiplere teşekkür etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saruhanlı, İtfaiye, Manisa, kedi, 3. Sayfa, Haberler

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