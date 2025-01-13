Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Manisa'da DEAŞ Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa merkezli gerçekleştirilen terör operasyonunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerine yönelik olarak gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

Manisa merkezli DEAŞ operasyonu: 13 tutuklama

Manisa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 13'ü tutuklandı

MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Manisa, Adana ve İzmir'de eş zamanlı yapılan operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. 13 kişi tutuklanırken 10 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerin deşifresi/engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına silah temin ederek eylem ve faaliyetlerde bulunan/bulunacak olan şahıslara yönelik yapılan 2 ara yakalamada; 23 Eylül 2024 tarihinde 7 adet yasaklı yayın, 31 Ekim 2024 tarihinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, devam eden çalışmalarda örgüt içerisinde faaliyet gösteren şahısların uzun namlulu silah temin arayışı içerisinde oldukları yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda, 8 Ocak 2025 günü saat: 03.30 sıralarında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 1 adet AK - 47 makineli tüfek, 1 adet TUAŞ marka makineli tabanca, 32 adet 7.62 mm dolu fişek ele geçirilerek 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın salahiyeti açısından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında aynı gün sabah saatlerinde Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 şüpheli şahıs, devam eden çalışmalarda Adana ve İzmir illerinde de 3 şüpheli şahıs daha yakalanarak toplamda 23 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 5 adet av tüfeği, 74 adet fişek, ayrıca çok sayıda hakkında toplatma kararı bulunan kitap ve dijital materyallere el konuldu.

Şüpheli 23 şahıs tamamlanan tahkikat işlemlerinin ardından 11 Ocak tarihinde adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 10 şahsa ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Manisa'da DEAŞ Operasyonunda 13 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fenerbahçe, maç başlar başlamaz tarihe geçen bir gol yedi
img

İsrail'in işgali genişliyor! Başkente 20 kilometre kadar yaklaştılar
img

Konya'da gol yağmuru! Tempo bir an olsun düşmüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

Konya'da gol yağmuru! Tempo bir an olsun düşmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı

Son Dakika Haberleri

Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı FİNAL mi yaptı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi! Konyaspor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.