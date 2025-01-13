Manisa'da DEAŞ Operasyonu: 23 Gözaltı, 13 Tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Manisa, Adana ve İzmir'de eş zamanlı yapılan operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 10'u hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerin deşifresi/engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına silah temin ederek eylem ve faaliyetlerde bulunan/bulunacak olan şahıslara yönelik yapılan 2 ara yakalamada; 23 Eylül 2024 tarihinde 7 adet yasaklı yayın, 31 Ekim 2024 tarihinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, devam eden çalışmalarda örgüt içerisinde faaliyet gösteren şahısların uzun namlulu silah temin arayışı içerisinde oldukları yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda, 8 Ocak 2025 tarihinde saat 03.30 sıralarında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 1 adet AK-47 makineli tüfek, 1 adet TUAŞ marka makineli tabanca, 32 adet 7.62 mm dolu fişek ele geçirilerek 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın salahiyeti açısından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında aynı gün sabah saatlerinde Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 şüpheli şahıs, devam eden çalışmalarda Adana ve İzmir illerinde de 3 şüpheli şahıs daha yakalanarak toplamda 23 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 5 adet av tüfeği, 74 adet fişek, ayrıca hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap ve dijital materyale el konuldu.

Şüpheli 23 kişi tamamlanan tahkikat işlemlerinin ardından 11 Ocak tarihinde adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 10 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - MANİSA