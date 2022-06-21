Manisa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde, il merkezinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen ve haklarında adli dinleme kararı bulunan 10 şahsa yönelik düzenlenen operasyonda; Ş.Y, R.A, G.T, R.G, Y.Ç, O.Ö, Y.Ü, B.A, F.V. ve H.D. gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Şahısların emniyetteki sorgusu devam ediyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa