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Manisa'da cinayetten aranan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

Manisa'da cinayetten aranan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da cinayet suçundan aranan zanlı Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'da cinayet suçundan aranan zanlı Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz yıl 18 Ekim tarihinde silahla kasten öldürme olayının şüphelisi olan V.B., olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi. Uzun süren çalışmalar sonucu şüpheli V.B.'nin Şanlıurfa'da saklandığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Ekipler, uzun süren takip sonucu şüpheli V.B.'yi Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde gizlendiği adreste yakaladı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Jandarma Manisa 3. Sayfa Haberler

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