Manisa'da cinayet 3. Sayfa Haberleri Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aralarında arazi kavgası çıkan taraflardan biri diğerini tüfekle vurarak öldürdü. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aralarında arazi kavgası çıkan taraflardan biri diğerini tüfekle vurarak öldürdü. Olay Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.O. (33) ile Murat Yoldaş (28) arasında arazi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.O. evden getirdiği tüfekle Murat Yoldaş'a ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Yoldaş olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen H.O. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Murat Yoldaş Sarıgöl Manisa 3. Sayfa Haberler

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