Manisa'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi 3. Sayfa Haberleri Manisa'nın Selendi ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu yaralanan olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Manisa'nın Selendi ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu yaralanan olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Tavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Latif Ağır'a ait ahşap evin bir odasından çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Haber verilmesi üzerine yangına Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Selendi Manisa 3. Sayfa Haberler

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