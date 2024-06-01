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Manisa'da çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan zirai alandaki yangın, makilik alana da sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zirai alanda çıkan yangın makilik alana da sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Yangın, öğle saatlerinde Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Uşak il sınırındaki İsmailbey Mahallesi'nde çıktı. Zirai alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahaleye devam ediliyor. 44 söndürme ekibi, 6 hava aracı, 5 iş makinası, 1 teknik ekip, 4 ambulans, 5 güvenlik ekibinin yer aldığını yangın Kula ilçe sınırına yakın bölgelere de ilerledi. Yangının söndürülmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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