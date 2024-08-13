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Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 18.00'de başlayan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 18.00'de başlayan orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa Valiliği tarafından Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Yapılan açıklamada, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıçeşmebaşı Mahallesi ile Sancaklıkayadibi Mahallesi arasındaki ormanlık alanda saat 18.00'de başlayan yangına; 85 söndürme ekibi, 10 hava aracı, 2 TOMA, 6 iş makinesi, 2 sağlık ekibi, 32 jandarma ekibi, 1 emniyet ekibi, 1 arama kurtarma ekibi ve 320 personel ile müdahale edildiği bildirildi. Yangının saat 22.45 itibariyle kontrol altına alındığı duyurulan açıklamada, alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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