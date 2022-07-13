Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Manisa'nın Demirci ilçesinde Serçeler Mahallesi civarında çıkan orman yangını kısa sürede ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. 4 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopterin de müdahale ettiği orman yangını yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Demirci Manisa 3. Sayfa Haberler

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