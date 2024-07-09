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Manisa'da cezaevi firarisi kenevir ekimi yaparken suçüstü yakalandı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde cezaevi firarisi olan bir şahıs, yasadışı olarak ektiği kenevirleri sularken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde cezaevi firarisi olan şahıs yasadışı olarak ektiği kenevirleri sularken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kaydı bulunan, aynı zamanda cezaevi firarisi olup kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan E.S. (31/E) isimli şahsın 5 farklı bölgeye kenevir bitkisi ektiği tespit edilfi. Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa il Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleriyle yapılan ortak yapılan çalışmayla şahıs ekim yaptığı arazide sulama yaptığı esnada suç üstü yakalandı. Arazide yapılan aramada; 415 kök kenevir, 2.234 gram kubar esrar, 6 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

E.S isimli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yunusemre Jandarma Kenevir Manisa Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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