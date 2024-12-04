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Manisa'da Çalıntı Motosiklet Bulundu

Manisa'da Çalıntı Motosiklet Bulundu
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Salihli ilçesinde polis ekipleri, park halindeki şüpheli motosikleti inceleyerek düz kontak yöntemiyle çalındığını tespit etti. Motosiklet, çekici ile otoparka alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği park halindeki ve düz kontak yapılmış motosiklet çalıntı çıktı.

Alınan bilgiye göre, devriye gezen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mithatpaşa Caddesi'nde (Sevgi Yolu) Halkbank önünde bulunan park halindeki motosikletten şüphelendi. 45 AOM 396 plakalı motosiklet üzerinde inceleme yapan ekipler, motosikletin düz kontak yöntemiyle çalındığını tespit etti.

Motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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