Manisa'da Çalınan Motosiklet Jandarma Tarafından Bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalınan motosiklet jandarmanın çalışmalarıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde ikamet eden H.A.S. isimli şahıs kendisine ait motosikletin 26 Mayıs Pazar Günü çalındığını beyan ederek jandarmaya şikayette bulundu. Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu motosiklet ile birlikte şüpheli H.G. isimli şahıs yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sancaklıiğdecik Mahallesinde yakalandı. Motosikleti sahibine teslim eden jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısının, talimatı doğrultusunda şüpheli H.G.'yi ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. - MANİSA