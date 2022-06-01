Manisa'da bunalıma giren adam, eşi ve çocukları evdeyken evi cayır cayır yaktı! Yaşanan olayda evi yakan adam öldü, ailesi ağır yaralandı - Haberler

Manisa'nın Kula ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir baba ailesinin evde olduğu sırada evi ateşe verdi. Evi yakan baba yaşamını yitirirken, anne ve 3 ile 6 yaşındaki iki çocuk ise yanıklardan dolayı ağır yaralandı.

ÇOCUKLARI UYURKEN EVİ ATEŞE VERDİ

Olay, Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İbrahim Sancar, sabah saat 05.00 sıralarında eşi Zeliha Sancar(39) ile çocukları Kader Sancar(6) ve Fırat Sancar (3) evde uyuduğu sırada eline aldığı kolonya şişesiyle evi yaktı. Evden alevler yükseldiğini gören mahalleli vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yanan eve müdahale ederek çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

ÇIKARDIĞI YANGINDA ÖLDÜ

Evi yakan baba İbrahim Sancar(37) ile evde bulunan anne Zeliha Sancar(39) ile çocukları Kader Sancar(6) ve Fırat Sancar(3), ekipler ve vatandaşların yardımıyla yanan evden çıkarılarak ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evi yakan baba İbrahim Sancar(37), Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne Zeliha Sancar(39) 3.derece yanık vakasıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan 3 ve 6 yaşındaki çocuklar ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ANNE VE ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ağır yaralı olarak İzmir ve Manisa'ya sevk edilen anne ile çocuklarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa