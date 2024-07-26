Manisa'da Büfeden Silahla Sigara Gaspı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir büfeden silah zoruyla sigara gasp eden zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Geçtiğimiz 24 Temmuz gecesi Hashoca Mahallesi'nde bulunan bir büfede silahlı gasp olayı meydana geldi. Büfe işletmecisi E.Ö, iş yerinde bulunduğu sırada tanımadığı bir şahsın içeri girerek silah göstermesi ve parasını vermeden bir miktar sigara alarak kaçmasıyla şoke oldu. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucunda şüpheli şahsın Ö.S. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla Ö.S., olayda kullandığı tabanca ve çaldığı sigaraların bir kısmı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Ö.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca ilçe genelinde genel güvenliği kasten tehlikeye sokan, ruhsatsız silah taşıyan ve meskun mahalde ateş ederek halkta korku ve panik oluşturan şahıslara yönelik gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 3 adet tabanca ve muhtelif fişekler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapılarak, adli makamlara sevk edildi. - MANİSA