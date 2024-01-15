Manisa'da Boşandığı Karısı Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde boşandığı karısı tarafından av tüfeği ile vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ikamet önünde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen(66) ile Ayşe Yalım(62) telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından eve gelen İrfan Çimen ile eski eşi arasında tartışma devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Yalım evde bulunan av tüfeği ile eski eşine 1 el ateş etti. Kalça kısmından ağır yaralanan İrfan Çimen, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Çimen, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Yalım'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yalım'ın ilk ifadesinde eşinin evli oldukları dönemde kendisini aldattığını, bu konunun konuşulması üzerine çıkan tartışmada eski eşini korkutmak için 1 el ateş ettiğini söylediği iddia edildi.

Öte yandan 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen ve Ayşe Yalım'ın 2 çocukları olduğu öğrenildi. - MANİSA