Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Boşandığı Karısı Tarafından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'nın Salihli ilçesinde boşandığı karısı tarafından av tüfeği ile vurulan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan kadının ifadesinde, eski eşini korkutmak için ateş ettiği iddia edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde boşandığı karısı tarafından av tüfeği ile vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ikamet önünde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen(66) ile Ayşe Yalım(62) telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından eve gelen İrfan Çimen ile eski eşi arasında tartışma devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Yalım evde bulunan av tüfeği ile eski eşine 1 el ateş etti. Kalça kısmından ağır yaralanan İrfan Çimen, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Çimen, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan Yalım'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yalım'ın ilk ifadesinde eşinin evli oldukları dönemde kendisini aldattığını, bu konunun konuşulması üzerine çıkan tartışmada eski eşini korkutmak için 1 el ateş ettiğini söylediği iddia edildi.

Öte yandan 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen ve Ayşe Yalım'ın 2 çocukları olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Salihli Manisa Fatih 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw özeti! AK Parti aday toplantısı ne zamana ertelendi? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, neden yok? Kızıl Goncalar bitti mi? Memur emeklisine ek zam var mı? Emekli memura seyyanen zam yok mu? Ötüken Senger kimdir, nereli? MHP Kars adayı Ötüken Senger biyografisi! Ötüken Senger ne mezunu? Murat Aygen kimdir, nereli? MHP Elazığ adayı Murat Aygen biyografisi! Murat Aygen ne mezunu? Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin sevgili mi? Gelinim Mutfakta CANLI İZLE! 15 Ocak Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Yusuf Ziya Günaydın kimdir, nereli? MHP Isparta belediye başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın biyografisi! Yusuf Ziya Günaydın ne mezunu? MHP Kars belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Kars adayı açıklandı mı, kim oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title