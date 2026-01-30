Haberler

Elektrikli bisikletle çekici çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Manisa'da çekici ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu, bisikletten yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti, bisiklet sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Koşukırı Caddesi ile 217. Sokak kesişiminde, Mehmet E. idaresindeki 45 AHY 506 plakalı çekiciye bağlı 45 AHY 507 plakalı dorseye Ömer Husso'nun kullandığı elektrikli bisikletin ön kısmı çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü Ömer Husso yaralanırken, bisiklette yolcu konumunda bulunan yabancı uyruklu Turki El Huleyli ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

