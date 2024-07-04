Üye Girişi
Haberler

Manisa'da bir markette hırsızlık olayı yaşandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan bir markette gerçekleşen hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızın kimliği henüz belirlenemedi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir markette gerçekleşen hırsızlık, saniye saniye iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Şüheda Caddesi üzerindeki Osman Göl'e ait Göller Manav Market'e gelen kimliği belirsiz bir kişi, eline poşetleri doldurup kayıplara karıştı.

Sabah marketi açmak için gelen Osman Göl, görüntüleri izleyip markette hırsızlık yapıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yapılan çalışmaların ardından kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatırken, hırsızlık anı ise işyerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Salihli Manisa Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

 Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler

380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title