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Manisa'da bir kişi darp edilip iş yerine kurşunlama olayında 4 şüpheli tutuklandı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişinin darp edilip bir iş yerinin de kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişinin darp edilip bir iş yerinin de kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 22 Temmuz günü saat: 00.20 sıralarında Alaybey Mahallesinde bir şahsın darp edilerek ardından silahla ateş edilmesi sonucu bir iş yerinde hasar meydana gelmesi olayıyla ilgili çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların, M.Y. (22), V. K. (22), M.K. (21) ve U.K. (31) oldukları tespit edildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs olayda kullanılan 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adli makamlarca 4 şüpheli şahsın tutuklandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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