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Manisa'da bir kafede çıkan yangın söndürüldü

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, kafenin bulunduğu binadaki vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Peker Mahallesi 1702 Sokak'taki bir apartmanın giriş katında bulunan kafede çıktı. Bir anda rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının alevleri, kafenin bulunduğu apartmanın girişindeki motosiklete ve kafenin üst kısmını örten tentelere sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar da yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Bu sırada yoğun duman sebebiyle apartmandan çıkamayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın sonrası kafede maddi hasar oluşurken, alevlerin sıçradığı motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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