Manisa'nın Salihli ilçesinde bir apartmanın asansöründe Devrim Güler ve kızı Doğa Etyemez'in ölü bulunduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da bir bina asansöründe anne ve kızının cansız bedenleri bulundu

Olay, Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Bina sakinleri, saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.